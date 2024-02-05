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        Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:43 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:43
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        Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Durdurulan lastik botlarda 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip gönderildi.

        Fiber karinalı lastik bot içindeki 22 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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