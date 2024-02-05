Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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