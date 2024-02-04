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        CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, gazetecilerle bir araya geldi

        CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere projeleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:42
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        CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras, gazetecilerle bir araya geldi
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        CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere projeleri hakkında bilgi verdi.

        Menteşe ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen toplantıda, Aras, belediyeciliğin sadece yol, su, elektrikten ibaret olmadığına dikkati çekti.

        Belediyeciliğin aynı zamanda eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanı da kapsadığını anlatan Aras, kente hizmet için göreve talip olduklarını kaydetti.

        En büyük problemin eğitimde olduğuna işaret eden Aras, "Eğitime çok büyük önem vereceğiz. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununu birinci öncelikte tutacağız. Onların ulaşım imkanlarını rahatlatmayı sağlayacak projelerimiz de olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz." dedi.

        Aras, Muğla'ya bir kent kimliği kazandıracaklarını, bütün ilçelerle büyükşehri entegre edeceklerini dile getirdi.

        Programa, CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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