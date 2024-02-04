Beton mikserinin çarptığı Ecenur öldü; o anlar kamerada (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada B.B.'nin kontrolündeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e (21) çarptı. Beton mikserinin altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanGütür, müdahalelere rağmen bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü B.B. ise Gütür'ün ölümünden önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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