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        Beton mikserinin çarptığı Ecenur öldü; o anlar kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:48
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        Beton mikserinin çarptığı Ecenur öldü; o anlar kamerada (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada B.B.'nin kontrolündeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e (21) çarptı. Beton mikserinin altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanGütür, müdahalelere rağmen bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü B.B. ise Gütür'ün ölümünden önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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