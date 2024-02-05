Vali Akbıyık'tan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, iki büyük depremde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 bini aşkın vatandaşın ise yaralanıp, evsiz ve yuvasız kaldığını hatırlattı.

Yaşanan felaketin milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini belirten Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem felaketinin ilk dakikasından itibaren devlet, millet el ele asrın felaketinin yaralarını sarmak için asrın birlikteliğini sergileyerek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm kurumlarımızla deprem bölgesine yardım ulaştırmak, bölgedeki kardeşlerimize maddi, manevi destek olmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. İlimizden afet bölgesinde 8 bin 351 personel ve 1201 iş makinesi görev yapmış, 1345 gönüllü personelimiz kurtarma ve diğer hizmetlerde görev almıştır. Halen 2 iş makinesi ve 5 personel hak sahipliği ve altyapı işlemlerinde görevlerine devam etmektedir. İlimizden afet bölgesine içerisinde giyim, hijyen, gıda, su, ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye bulunan 1172 tır yardım malzemesi gönderilmiştir. 401'i yaşam konteyneri olmak üzere 562 konteyner gönderilmiştir."

Akbıyık, AFAD Lojistik Deposundan 2 bin 409 çadır ve 12 bin 36 çadır içi malzeme gönderildiğini belirterek, AFAD tarafından gönüllü ekiplere ve taşımacılara 17 bin 208 litre yakıt desteği sağlandığını bildirdi.

Muğla'da 53 bin 832 afetzedenin konakladığını bildiren Akbıyık, şöyle devam etti:

"Halen kendi imkanları ile 24 bin 947 ve misafirhanelerde 269 kişi olmak üzere 25 bin 216 vatandaşımız Muğla'da ikamet etmektedir. İlimizde KYK yurtlarında ve misafirhanelerde konaklayan 20 bin 312 vatandaşımıza 3 öğün yemek verilmiştir. 58 bin 392 vatandaşımıza psikososyal destek verilirken 22 bin 868 vatandaşımız sağlık kurumlarından hizmet almıştır. İlimizden afet bölgesindeki ve ilimizde misafir edilen afetzedeler için 77 milyon 500 bini AFAD olmak üzere Belediyelerimiz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından 126 milyon 842 bin 184 lira harcama yapılmıştır. Ülkemizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen bu acı felaketlerde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."