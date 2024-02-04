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        Beton mikserinin çarptığı Ecenur, ağır yaralandı; o anlar kamerada

        MUĞLA'da beton mikserinin çarpıp, 20 metre sürüklediği Ecenur Gütür (21) ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:40
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        Beton mikserinin çarptığı Ecenur, ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        MUĞLA'da beton mikserinin çarpıp, 20 metre sürüklediği Ecenur Gütür (21) ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B.'nin kullandığı 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e çarptı. Mikserin altında kalıp, 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gütür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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