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        Muğla'da 20 yıl yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:45 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:51
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        Muğla'da 20 yıl yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Ula Emniyet Amirliği ekipleri, yol kontrolünde hareketlerinden şüphelenilen ve kimliğini beyan edemeyen şüphelinin 6 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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