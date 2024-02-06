Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yılın Pozitif Valisi" seçildi

Bir önceki görev yeri Hakkari ve Muğla'daki çalışmaları ile gönülleri kazanan Vali İdris Akbıyık, radyo severlerin oyları ile "Yılın Pozitif Valisi" seçildi.

Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş Muğla Valiliği ziyaretinde ödülü Vali İdris Akbıyık'a takdim etti.

Törene yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirten Akbıyık, "Medyanın önemli STK'larından olan Radyo Evi Derneği'nden (RADEV) ödül almaktan mutluluk duyuyorum. Radyo severlerin oylarıyla bu ödülü almak güzel bir duygu. Muğla için gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel Muğla'mızı tanıtmak, geliştirmek bizim önceliğimiz. Ödülün ismi gibi pozitif' olmaya devam edeceğiz." dedi.

RADEV Başkanı Yusuf Erbaş ise, halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerinde farkındalık oluşturan Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın radyo severlerin ve radyocuların da dikkatini çektiğini söyledi.

Erbaş, Vali Akbıyık'ın örnek hizmetleri, samimi devlet adamı olarak başarılı çalışmalarının devamını dilediklerini ifade etti.