Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Oğuz Utlu'nun (24) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Utlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Utlu'nun cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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