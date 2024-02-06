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        Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:29
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        Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Oğuz Utlu'nun (24) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Utlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Utlu'nun cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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