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        Bodrum´da 39 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Yunan adalarına gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen de kurtarıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:20
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        Bodrum´da 39 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Yunan adalarına gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmen de kurtarıldı. 

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Şubat'ta saat 22.10´da Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler lastik bottaki 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler aynı tarihte saat 07.55 ve 17.50´te Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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