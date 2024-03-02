Bodrum FK - Eyüpspor: 0-1

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Emre Doğu, Serdar Osman Akarsu

BODRUM FK: Sousa - Omar Imeri (Dk. 46 Üzeyir), Celustka (Dk. 82 Mustafa), Ali, Furkan (Dk. 46 Brazao), Mohammed, Gökdeniz (Dk. 63 Haqi Osman), Samet (Dk. 85 Tunahan), Kenan Özer, Cenk, Celal

EYÜPSPOR: Berke - Murat, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Taşkın (Dk. 59 Tugay), Ahmed (Dk. 29 Recep Niyaz), Fredy (Dk. 77 Melih), Regattin (Dk. 59 Ömer Bayram), Obeng Ampem, Thuram (Dk. 76 Bruno)

GOL: Dk. 12 Fredy (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Samet, Gökdeniz (Bodrum FK) - Robin Yalçın, Taşkın, Bruno (Eyüpspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+5 Kenan Özer (Bodrum FK) - Dk. 55 Caner Erkin (Eyüpspor)

1'inci Lig'deki Süper Lig yarışında Bodrum FK, sahasında lider Eyüpspor'a olaylı maçta 1-0 kaybetti. İstanbul ekibi Fredy'nin 12'nci dakikadaki golüyle öne geçti. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir 45'inci dakikada kırmızı kart gördükten sonra saha karıştı ve oyun 15 dakika durdu. Konuk ekipten yedek oyunculardan Uğur Demirok, yüzüne isabet eden bir yabancı madde nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kulübün başkanının sahaya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı. 80'inci dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da hakeme küfürlü itirazdan kırmızı kart gördü. İki ekip teknik direktörlerinin yanı sıra kaptanları Caner Erkin ve Kenan Özer'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10'ar kişi tamamladı. Eyüpspor bu galibiyetle 61 puanla zirvedeki yerini koruyup Süper Lig yolunda büyük avantaj elde etti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Bodrum FK ise 42 puanda kaldı.

12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Regattin'in defansın arkasına şık aşırtma pasıyla topla buluşan Fredy, ceza sahasında karşı karşıya düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

32'nci dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Sağ kanattan Kenan Özer'in kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan Celustka'nın kafa şutu üstten auta çıktı.

Eyüpspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

55'inci dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Henüz 4 dakika önce sarı kart gören Caner Erkin, Brazao'ya kayarak arkadan faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

65'inci dakikada Eyüp ceza sahasındaki karambolde top son olarak ceza alanı dışındaki Celustka'nın önünde kaldı, bu futbolcunun gelişine sert şutu yandan auta çıktı.

90+5'inci dakikada bu kez ev sahibi ekibin kaptanı Kenan Özer rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Eyüpspor maçı 1-0 kazandı.