Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te turizm sezonu 14 Mart'ta başlayacak

        Marmaris'te 2026 yılı turizm sezonu, 14 Mart'ta başlayıp 16 Kasım'a kadar sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te turizm sezonu 14 Mart'ta başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmaris'te 2026 yılı turizm sezonu, 14 Mart’ta başlayıp 16 Kasım'a kadar sürecek.

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, turizm sezonu öncesi değerlendirmesinde, 2026 yılı turizm sezonuna temkinli bir iyimserlikle yaklaştıklarını belirterek, mevcut veriler ışığında ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkati çekti.

        Birleşik Krallık menşeli tur operatörü ve havayolu firmalarının mevcut planlamalarında öngörülen bir aksama bulunmadığını vurgulayan Ayhan, "2026 sezonunda da 2025 yılı turist sayısını yakalamayı ulaşılabilir bir hedef olarak görüyor, bu doğrultuda çalışıyoruz. 2026 yılı turizm sezonu, 14 Mart'ta Dalaman Havalimanı'na inecek ilk paket tur misafiriyle başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek." dedi.

        - İlk kruvaziyer 28 Nisan'da

        Ayhan, kruvaziyer turizminde çok iyi bir yıl geçireceklerini belirtirken, "İlk kruvaziyer 28 Nisan'da başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar toplam 59 sefer planlandı. 2026'da geçen yıla göre yüzde 300 artışla 200 bine yakın yolcu ve mürettebatın gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Rusya pazarı için kapsamlı bir tanıtım hamlesi planladıklarını, Polonya pazarının son dört yılda güçlü bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Ayhan, "Rusya, Polonya ve Çekya'dan artışlarımız iyi gidiyor. Macarlar'da ilk kez ilçemize gelecek. Haziran ortasından itibaren Budapeşte'den Dalaman'a haftada bir uçak planlandı." ifadelerini kullandı.

        Ayhan, yurt dışı tanıtım çalışmalarının yanı sıra iç pazarın da önemsendiğine değinirken, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılması için gerekli girişimlere başladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da Akdeniz foku ilgi odağı oldu
        Bodrum'da Akdeniz foku ilgi odağı oldu
        Bodrum sahilinde nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi
        Bodrum sahilinde nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi
        Bodrum'da kıyıda uyuyan fok ilgi odağı oldu
        Bodrum'da kıyıda uyuyan fok ilgi odağı oldu
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı ve yardım eden akrabası ad...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı ve yardım eden akrabası ad...
        Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
        Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve diğer 6 sanığın yargılandığı davada karar
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve diğer 6 sanığın yargılandığı davada karar