        Bodrum sahilinde nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

        Giriş: 03.02.2026 - 17:52 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:52
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

        Gündoğan Mahallesi Koyunbaba sahilinde gezen vatandaşlar, Akdeniz fokunun kıyıya çıkarak güneşlendiğini fark etti.

        Zaman zaman uyuduğu gözlenen yaklaşık 2 metrelik yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Akdeniz foku, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından da görüntülendi. Bir vatandaşın temas etmesi üzerine irkilen fok, kısa süre sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.

        Öte yandan, fokun kuyruğunda yara olduğu görüldü.

