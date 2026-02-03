Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.



Söğüt Mahallesi'nde kaçak yapıların yıkım işlemleri, Marmaris Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.



Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlandı. İş makineleri yardımıyla süren yıkımlar sırasında, jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma izni verilen ve haklarında yıkım kararı bulunan toplam 160 yapıya ilişkin işlemlerin, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.



Mevzuat gereği 160 yapının yapı kayıt belgelerinin iptal edilip yıkım kararı alındığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yıkım işlemleri yaklaşık dört aydır devam etmektedir. Bugün de Söğüt Mahallesi'nde yıkım gerçekleştirilmiştir. Süreç ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yasal çerçevede sürdürülmektedir. Kalan 97 yapı ile ilgili işlemler belirli bir program kapsamında devam edecektir." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

