Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:22 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edildi.

        Söğüt Mahallesi'nde kaçak yapıların yıkım işlemleri, Marmaris Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

        Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlandı. İş makineleri yardımıyla süren yıkımlar sırasında, jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma izni verilen ve haklarında yıkım kararı bulunan toplam 160 yapıya ilişkin işlemlerin, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

        Mevzuat gereği 160 yapının yapı kayıt belgelerinin iptal edilip yıkım kararı alındığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yıkım işlemleri yaklaşık dört aydır devam etmektedir. Bugün de Söğüt Mahallesi'nde yıkım gerçekleştirilmiştir. Süreç ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yasal çerçevede sürdürülmektedir. Kalan 97 yapı ile ilgili işlemler belirli bir program kapsamında devam edecektir." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve diğer 6 sanığın yargılandığı davada karar
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve diğer 6 sanığın yargılandığı davada karar
        Marmaris Bozburun Tersane bölgesinde yatırım alanlarına yerinde inceleme
        Marmaris Bozburun Tersane bölgesinde yatırım alanlarına yerinde inceleme
        Polise saldırdığı öne sürülen belediye başkanına 'hakaret' suçundan para ce...
        Polise saldırdığı öne sürülen belediye başkanına 'hakaret' suçundan para ce...
        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kamu görevlisine hakaret suçundan 46 b...
        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kamu görevlisine hakaret suçundan 46 b...
        Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın söndürüldü
        Marmaris'te turizm sezonu 14 Mart'ta başlıyor
        Marmaris'te turizm sezonu 14 Mart'ta başlıyor