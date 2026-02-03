Habertürk
Habertürk
        Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:52
        İslamhaneleri Mahallesi Gürece mevkisindeki inşaat işçilerinin kaldığı 16 yataklı konteyner evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


        Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

        Konteynerde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

