        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 23:29 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:29
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Öner Caddesi'nde bir iş merkezinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan M.G. ile Y.T. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri kavgaya karışan M.Y'yi olay yerinde gözaltına alırken kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

