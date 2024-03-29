CHP'li belediye başkan adayına rüşvet soruşturması

MUĞLA'da Menteşe ilçesinin CHP Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın, İmar Komisyon Başkanı olduğu dönemde telefonda rüşvet istediği ileri sürülen ses kaydı yayınlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ses kaydının Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Ses İnceleme Büro Amirliği'nce yapılan incelemesinin ardından hazırlanan raporda, birinci derecede Köksal'a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ses kaydının kendisine ait olmadığını söyleyip suç duyurusunda bulunan Köksal, "Seçim takviminin son 2 gününde de her türlü manipülasyona ve hukuk dışı yollarla başvurmaya devam edecekleri şüphesizdir. Benim alnım ak, içim rahat, vicdanım hür, geçmişim temiz, geleceğim aydınlık karşınızdayım. Cezai ve hukuki süreçlerin takipçisi olacağız" dedi.

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen videolu bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta, Köksal’ın Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanı'yken usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Köksal'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında, “Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle' sözleri yer alıyor. Telefonu kapattıktan sonra ise, 'Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor' ifadeleri yer aldı. Gonca Köksal, ses kaydının kendisine ait olmadığını belirterek, yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ERİŞİM ENGELİ KALDIRILIMASNA HÜKMEDİLDİ' Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, ses kaydının sahte olduğuna dair Köksal'ın sunduğu raporun ardından, paylaşımların yayından kaldırılmasına karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Savcılık, Köksal'ın sunduğu ses kaydı bilirkişi raporunun resmi olmadığını dile getirdi. İtiraz üzerine 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayınlanan haberlerin erişim engeli kararının kaldırılmasına hükmetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkan haberler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ses kaydı videoları ve ayrıca Y.S.K. isimli bir vatandaşın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu yazılı suç duyurusu üzerine, olay tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Komisyon Başkanı olan Gonca Köksal hakkında 'rüşvet alma' suçundan soruşturma başlattı.

Öte yandan Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Ses İnceleme Büro Amirliği'nce ses kaydı incelendi. Raporda kaydın Gonca Köksal'a ait olduğunun birinci derecede tespit edildiği yer aldı. 'CEZAİ VE HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ' Hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Gonca Köksal, "Bilindiği üzere geçtiğimiz pazartesi günü seçimlere günler kala, son dönemeçte bana ait olmayan ve uydurma bir ses kaydı yabancı bir numaradan basın mensuplarına ulaştırılmıştır. Bağımsız, diplomalı ve sertifikalı adli bilim uzmanı tarafından hazırlanan rapor ile sesin bana ait olmadığı bilimsel yöntemlerle tespit edilmiştir. Yıllardır ülkemizde yapılan kirli oyunlar devreye sokularak ve üniversiteli bir genç kullanılarak hakkımda suç duyurusunda bulunulmuştur. Normal şartlarda aylar, hatta yıllar sürecek inceleme raporu saatler içerisinde düzenlenerek, bilimsellikten uzak şekilde benzerlik taşıdığı iddiasına ulaşılmıştır. Raporun inceleme kısmında '"Muhtemel Tanıma (1. Derece) kararı, asıl kayıt/kayıtlar ve karşılaştırmaya esas kayıt/kayıtlar içerisinde yer alan esas örneklerinin 'kesin olarak' aynı kişiye ait olduğu anlamını taşımaz.' tespiti vardır. Ne var ki yandaş medya devreye girerek raporun tamamını yayınlamadan, bir kısmını, tabiri caizse cımbızlayarak paylaşımlar yapılmıştır. Yerel seçime 2 gün kala, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden saatler içerisinde rapor alınması ve apar topar dosyaya getirtilmesi, sürecin hukuki değil siyasi olarak yürütüldüğünün göstergesidir. Siyasi algı operasyonundan çok, seçim kaybedildiğini açıkça gören iradenin son çabalarıdır" dedi.