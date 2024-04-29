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        Bodrum FK, play-off yolunda çok avantajlı

        1'inci Lig'de Tuzlaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, play-off yolunda çok büyük avantaja sahip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:19
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        Bodrum FK, play-off yolunda çok avantajlı
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        1'inci Lig'de Tuzlaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, play-off yolunda çok büyük avantaja sahip oldu.

        Önemli rakipleri Gençlerbirliği ve Bandırmaspor'un yenildiği haftada 1 puan almayı başaran yeşil-beyazlılar bitime 2 maç kala rakiplerine 6 puan fark attı. Kalan 2 maçta 1 puan alması halinde matematiksel olarak play-off'u garantileyecek olan Bodrum FK'nın teknik patronu İsmet Taşdemir, hedeflerine çok yaklaştıklarını dile getirdi. Tuzlaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Şu an itibarıyla play-off matematiksel olmasa da hemen hemen garantiye yakın. Biz play-off'u garantileyip 3'üncü olmanın peşindeydik. Bu maçı kazansaydık 3'üncülük için de önemli bir avantaj yakalayacaktık. Geçen sezon da play-off oynayıp finale yükseldik. Bu sene de Süper Lig yoluna gireceğiz. Kalan iki maçımızı kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi.

        Bodrum FK bu hafta evinde Kocaelispor'la oynayıp son hafta Göztepe'ye konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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