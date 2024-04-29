Bodrum FK, play-off yolunda çok avantajlı
1'inci Lig'de Tuzlaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, play-off yolunda çok büyük avantaja sahip oldu.
1'inci Lig'de Tuzlaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, play-off yolunda çok büyük avantaja sahip oldu.
Önemli rakipleri Gençlerbirliği ve Bandırmaspor'un yenildiği haftada 1 puan almayı başaran yeşil-beyazlılar bitime 2 maç kala rakiplerine 6 puan fark attı. Kalan 2 maçta 1 puan alması halinde matematiksel olarak play-off'u garantileyecek olan Bodrum FK'nın teknik patronu İsmet Taşdemir, hedeflerine çok yaklaştıklarını dile getirdi. Tuzlaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Şu an itibarıyla play-off matematiksel olmasa da hemen hemen garantiye yakın. Biz play-off'u garantileyip 3'üncü olmanın peşindeydik. Bu maçı kazansaydık 3'üncülük için de önemli bir avantaj yakalayacaktık. Geçen sezon da play-off oynayıp finale yükseldik. Bu sene de Süper Lig yoluna gireceğiz. Kalan iki maçımızı kayıpsız geçmek istiyoruz" dedi.
Bodrum FK bu hafta evinde Kocaelispor'la oynayıp son hafta Göztepe'ye konuk olacak.
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