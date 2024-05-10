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        Bodrum'da PKK'nın 100 bin lira karşılığında 'ormanı yak' dediği sanığa, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınının isteği üzerine 100 bin lira karşılığında ormanı yakan İbrahim Soncul (27), 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 02:27 Güncelleme: 10.05.2024 - 02:30
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        Bodrum'da PKK'nın 100 bin lira karşılığında 'ormanı yak' dediği sanığa, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınının isteği üzerine 100 bin lira karşılığında ormanı yakan İbrahim Soncul (27), 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Aydın'da, 2 yıl önce ekim ayında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve tutuklanan İsmail Soncul'e ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görüldü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine incelenen HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi. Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İbrahim Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı.

        CEZAEVİNDEN İFADE İÇİN GETİRİLDİ

        Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul'un sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım" dedi. Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan 11 Mayıs 2023 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İKİ AYRI HESABA PARA GÖNDERİLDİ

        Sanık İbrahim Soncul'un, ‘Tekoşer’ adını kullanan ve açık kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütüne üye kadın terörist ile dağ kadrosunda bulunan akrabası aracılığıyla iletişime geçtiği belirlendi. Bu kapsamda sanığın cep telefonu mesajlaşmaları ve çektiği fotoğraflar incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun, sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği tespit edildi. Tekoşer'in, Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği tespit edildi. Soncul'un da banka hesap bilgilerini bu kişiye göndererek PKK/KCK silahlı terör örgütü adına sözde ateşin çocukları olarak terör amaçlı orman yakmayı kabul ettiği belirlendi. Soncul, ormanı yakması karşılığında kendisine para yollanması için arkadaşı Şiar ve ablası Berfin'in banka bilgilerini verdi. Hesaplara gelen para sanığa teslim edildi.

        İKİ AYRI SUÇTAN 2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Sanık Soncul'un Milas Güvercinlik Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki Kuyucak mevkisinde terör amaçlı yangın çıkardığı olayla ilgili yargılandığı Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, sanık İbrahim Soncul hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, ayrıca devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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