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        Datça açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yelkenli teknede sürüklenen 11'i çocuk 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:10
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        Datça açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yelkenli teknede sürüklenen 11'i çocuk 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. 

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.30'da Datça ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesinden dolayı yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yelkenli teknede bulunan 11'i çocuk 49 kaçak göçmen kurtardı; 1 organizatör şüphelisi de yakalandı.

        Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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