Datça açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.30'da Datça ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesinden dolayı yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yelkenli teknede bulunan 11'i çocuk 49 kaçak göçmen kurtardı; 1 organizatör şüphelisi de yakalandı.

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