Bodrum'a 3 günde 175 bin araç giriş yaptı; oteller doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

MUĞLA'nınturistik ilçesi Bodrum'a, Kurban Bayramı arifesinde tatilci akını başladı. İlçeye son 3 günde toplam 175 bin araç giriş yaparken, yurt içi uçuşlarında ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Otellerde yoğunluğun yüzde 95 olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da eğlence şu anda bir yarış içinde. Her akşam her yerde bir eğlence var" dedi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise bayram süresi boyunca ilçedeki nüfusun 1 milyonu geçmesini beklediklerini belirtti.

Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, ilçeye akın etti. İlçeye son 3 günde toplam 175 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Milas Havalimanı yurt içi uçuşlarında ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Resmi nüfusu yaklaşık 200 bin olan ilçenin bayram süresi boyunca nüfusunun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Güvercinlik Uygulama Noktası'nda hem trafik hem asayiş yönünden denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek katıldı. Kaymakam Çit, uygulamada durdurulan araç sürücüleriyle bayramlaşarak trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan yarımada genelinde trafikte yoğunluk yaşanırken, ekipler trafiği akıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

'HAVA YOLU İLE GELİN' UYARISI

Bodrum'da eğlencenin yarış içinde olduğunu söyleyen Şahin, "Çok güzel yeni mekanlarla beraber yıllardır antik tiyatroda yapılan konserler de bayramın birinci günü başlayarak, Eylül'ün 15'ine kadar yüksek sezon olarak devam edecek. Her akşam her yerde bir eğlence var. Ünlü sanatçılar da yine her zamanki gibi Bodrum'da sahne alacak. Gelecek misafirlerimizin özellikle hava yolunu tercih etmesini öneriyorum. Hem zamandan tasarruf etmeleri için hem de Bodrum'daki trafik açısından önem kazanıyor. Herkesin sağlıklı iyi bir şekilde trafik kurallarına uyarak Bodrum'a gelmesini bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de misafirlerimizi sahte rezervasyon konusunda uyarıyorum. Rezervasyon yaptıkları siteleri mutlaka turizm ve ticaret bakanlıklarından teyit etsinler. Bu çok önemli. Gelen misafirlerimizin rezervasyonunun otelde olmaması hem kendilerini hem bizi çok mutsuz ediyor" diye konuştu.