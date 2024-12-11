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        Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:47 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:51
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        Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Engelli sürücü Mitat K. (50) idaresindeki 48 JM 456 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi'nde toplanan umre kafilesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Esma Sandıklı (71), Aynur Tekeli (50) ile Huriye Buse Tekeli (9) sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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