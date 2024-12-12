Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü, o anlar kamerada

        MUĞLA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a (44), ardından da girdiği akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü, o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a (44), ardından da girdiği akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarptı. Çalık hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Umut Camcı (22) ile yanındaki Emirhan Var (19) yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Camcı’nın kontrolünü yitirdiği 48 US 752 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a çarptı. Çalık'ı önüne alıp bir akaryakıt istasyonuna giren otomobil, burada da park halindeki 34 UD 4646 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Camcı ile yanındaki Emirhan Var yaralanırken, Alper Çalık ise yaşamını yitirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, anbean akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansırken, Çalık'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı
        Bodrum FK evinde Sivasspor'la oynayacak
        Bodrum FK evinde Sivasspor'la oynayacak
        Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da yağışlar ilçeye su sağlayan barajları doldurmadı
        Bodrum'da yağışlar ilçeye su sağlayan barajları doldurmadı
        Muğla'da yağışlar Geyik Barajı'na yaradı; su seviyesi 2 katına çıktı
        Muğla'da yağışlar Geyik Barajı'na yaradı; su seviyesi 2 katına çıktı