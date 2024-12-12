Kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü, o anlar kamerada

MUĞLA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a (44), ardından da girdiği akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarptı. Çalık hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Umut Camcı (22) ile yanındaki Emirhan Var (19) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Camcı’nın kontrolünü yitirdiği 48 US 752 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a çarptı. Çalık'ı önüne alıp bir akaryakıt istasyonuna giren otomobil, burada da park halindeki 34 UD 4646 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Camcı ile yanındaki Emirhan Var yaralanırken, Alper Çalık ise yaşamını yitirdi.