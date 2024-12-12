Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.

        U.C'nin kullandığı 48 US 742 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki Alper Ç'ye, ardından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Alper Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü U.C. ile araçtaki E.V. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yolun sağında yürüyen Alper Ç'ye çarpması arından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarpması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Bodrum FK evinde Sivasspor'la oynayacak
        Bodrum FK evinde Sivasspor'la oynayacak
        Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da yağışlar ilçeye su sağlayan barajları doldurmadı
        Bodrum'da yağışlar ilçeye su sağlayan barajları doldurmadı
        Muğla'da yağışlar Geyik Barajı'na yaradı; su seviyesi 2 katına çıktı
        Muğla'da yağışlar Geyik Barajı'na yaradı; su seviyesi 2 katına çıktı
        Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
        Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi