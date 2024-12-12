Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı

Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yolun sağında yürüyen Alper Ç'ye çarpması arından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarpması yer alıyor.

Yaralanan otomobil sürücüsü U.C. ile araçtaki E.V. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

U.C'nin kullandığı 48 US 742 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki Alper Ç'ye, ardından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarparak durdu.

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