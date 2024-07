Bodrum'da 'pahalılık' haberlerine ortak açıklama

MUĞLA'da, son günlerde ulusal basın ve sosyal medyada çıkan Bodrum'da pahalılık haberlerine yönelik, bazı oda ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamayla, ilçede her keseye göre tatil yapılabilecek ve yemek yenebilecek tesislerin olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, sosyal medyadan yapılan paylaşımların karalama kampanyasına dönüştüğü vurgulandı.

Bodrum ilçesindeki bazı oda ve sivil toplum kuruluşları tarafından 'Bodrum pahalı' diye çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Bodrum Marina'da basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz toplantıya katıldı. Yapılan ortak açıklamada, ulusal basın ve sosyal medyada sistematik şekilde 'Bodrum çok pahalı' imajı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken kurum başkanları, bundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Bodrum Ticaret Odası'na bağlı her işletmede mutlaka fiyat tarifesi olmak zorunda olduğunu dile getiren BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, müşterilerin bu tarifeleri inceleyerek ürünü satın almalarını önererek, "Son zamanlarda ulusal basında ve sosyal medyada Bodrum'un çok pahalı olduğuna dair haberler çıkıyor. Biz de Bodrum sivil tolum kuruluşları olarak bir basın toplantısı yapıp karalamanın önüne geçmek istedik. Kimsenin Bodrum'un marka değerini böyle karalamalarla düşürmeye hakkı yok" dedi.

"Bodrum Dünya'nın göz bebeği. Biz mavi yolculuğun başladığı, denizciliğin kültür olduğu bir kasabayız" diyen DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise burada her keseye göre otel olduğu gibi, her keseye göre tekne tatili olduğunu söyledi. 'Tekne pahalı tatildir' algısını da kırmak istediklerini vurgulayan Dinç, "Tekne tatili, otel tatilinden çok daha farklı butik özel bir tatil. Fiyatlarımız 3 yıldır euro bazında ve hemen hemen aynı. Ancak maalesef sezonda istediğimiz seviyede değiliz. Mavi yolculuk yapan firmalarımızda yaklaşık yüzde 30 indirimler söz konusu. Kalitede ve hizmette her zaman göz bebeği olan Bodrum'a denizcilik sektörü olarak misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.