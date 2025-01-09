MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TATBİKATINSEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ, BAKAN GÜLER'İN KATILIMIYLA BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 7-8 Ocak'ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayan 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlemiş olduğu 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aktif basın politikası ile gerçekleştirilmeye başlandı. Tatbikatın; Basın Bilgilendirme Toplantısı 6 Ocak'ta tarihinde Kocaeli'de Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü ise bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan TCG Salihreis fırkateyninde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.