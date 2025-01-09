Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (2)

        TATBİKATINSEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ, BAKAN GÜLER'İN KATILIMIYLA BAŞLADIDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 7-8 Ocak'ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayan 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (2)
        ABONE OL

        TATBİKATINSEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ, BAKAN GÜLER'İN KATILIMIYLA BAŞLADI

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 7-8 Ocak'ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayan 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlemiş olduğu 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de aktif basın politikası ile gerçekleştirilmeye başlandı. Tatbikatın; Basın Bilgilendirme Toplantısı 6 Ocak'ta tarihinde Kocaeli'de Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü ise bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan TCG Salihreis fırkateyninde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı.

        Haftalık basın bilgilendirme toplantısı ardından başlayan faaliyetler kapsamında; tatbikatı takip eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi top atışlarıyla selamlandı. Faaliyetler kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin SAS Timi, Taktik Pençe Harekatı ile tespit edilen bir mayını başarılı şekilde imha etti.

        Ayrıca faaliyetler kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin Amfibi Hücum Timi tarafından TCG Göksu Gemisi'ne Fastrope Harekatı gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini TCG Salihreis ve TCG Oruçreis fırkateynlerinde 63 gazeteci takip ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor

        Benzer Haberler

        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
        Muğlaspor kampta yine kazandı
        Muğlaspor kampta yine kazandı
        Bodrum FK gol düellosunu kazanamadı
        Bodrum FK gol düellosunu kazanamadı
        MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
        MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
        Ressam Nedim Celkan Datça'daki evinde ölü bulundu
        Ressam Nedim Celkan Datça'daki evinde ölü bulundu
        Bodrum'daki 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        Bodrum'daki 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları sona erdi