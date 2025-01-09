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        Bodrum FK gol düellosunu kazanamadı

        SÜPER Lig'de 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda 2'nci Lig temsilcisi Kırklarelispor'la 4-4 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:44
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        Bodrum FK gol düellosunu kazanamadı
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        SÜPER Lig'de 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda 2'nci Lig temsilcisi Kırklarelispor'la 4-4 berabere kaldı. Maçın ilk 20 dakikasını 2-0 geride kapatıp ardından 3-2 öne geçen yeşil-beyazlılar, 47'nci dakikada tekrar 4-3 geriye düştü. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakada 73'nci dakikada Celal'in golüyle beraberliği yakalayan Bodrum FK, sahadan 1 puanla ayrıldı. Teknik Direktör Volkan Demirel, Kırklarelispor deplasmanına yedek ağırlıklı kadroyla çıktı.

        Ege ekibinde uzun süredir Süper Lig'de forma giyemeyen Herelle, Obekpa, Hagi, Ahmet Arslan, Oğulcan ve Enes gibi isimler ilk 11'de maça başladı. Ligde bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Bodrum FK'da Volkan Demirel, kupayı da çok önemsediklerini belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimizi de tebrik ederim. Artık Beşiktaş karşılaşmasına odaklanacağız" dedi.

        Öte yandan Kırklarelispor taraftarı Demirel'e büyük ilgi gösterdi. Kırklarelili sporseverler maçın ardından Volkan Demirel'le bir araya gelip 43 yaşındaki teknik adamla bol bol fotoğraf çekildi.

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