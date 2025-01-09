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        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü geçit töreniyle sona erdi

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:18
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        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü geçit töreniyle sona erdi
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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, başarılı atışların ardından denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu TCG Salihreis firkateyninden tatbikatı takip etti.

        Tatbikatın öğleden sonraki safhasında Bayraktar TB-2 SİHA'dan yapılan atışla, su üstündeki hedef tam isabetle vuruldu. Daha sonra hücumbotlar ve süper kobra helikopterler tarafından su üstü hedefine top atışları yapıldı.

        Atışların ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tatbikata katılan komuta kademesi ve personellerine telsizden hitap etti.

        Tatbikatta, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları da gerçekleştirildi.

        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, denizde yapılan geçit töreniyle sona erdi.

        7-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen tatbikata, 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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