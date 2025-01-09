Muğlaspor kampta yine kazandı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya kampını sürdüren Muğlaspor ikinci hazırlık maçında Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini Yalçın Eycan Kaya ve Savaş Yılmaz kaydetti. Muğlaspor kampta daha önce 2'nci Lig temsilcisi Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etmişti.

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