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        Muğlaspor kampta yine kazandı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya kampını sürdüren Muğlaspor ikinci hazırlık maçında Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:45
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        Muğlaspor kampta yine kazandı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Antalya kampını sürdüren Muğlaspor ikinci hazırlık maçında Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini Yalçın Eycan Kaya ve Savaş Yılmaz kaydetti. Muğlaspor kampta daha önce 2'nci Lig temsilcisi Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup etmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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