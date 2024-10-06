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        FETÖ hükümlüsü, sahte İsviçre kimliğiyle yakalandı

        MUĞLA'da'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Şemsettin Coşkun (46), Marmaris'te sahte İsviçre kimliği ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:05
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        FETÖ hükümlüsü, sahte İsviçre kimliğiyle yakalandı
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        MUĞLA'da'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Şemsettin Coşkun (46), Marmaris'te sahte İsviçre kimliği ile yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şemsettin Coşkun'un Marmaris'te olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Coşkun'un kullandığı kiralık otomobili ilçe merkezinde durdurdu. Üst aramasında sahte İsviçre kimliği çıkan Coşkun, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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