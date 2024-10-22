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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı

        MUĞLA'nın Marmaris ve Yatağan ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:15
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı
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        MUĞLA'nın Marmaris ve Yatağan ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Yatağan'da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında narkotik köpekleri 'Arya' ile 'Etil'le yapılan aramalarda 15 gram, metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk, 56 ectasy, 6 kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, bong diye tabir edilen 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 esrar öğütme aparatı ve 11 bin 350 lira ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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