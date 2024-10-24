Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Basketbol - Charnay Basket: 66-76

        SALON:Bitez Spor SalonuHAKEMLER: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)BODRUM BASKETBOL: Paola Ferrari 6, Laura Juskaite 8, Yueru Li 10, Tina Krajisnik 14, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar, Arnezia Traylor 17CHARNAY BASKET: Madeleine Garrick 17, Monique Makani 23, Gassa Tabdi 2, Paula Strautmane 10, N'Deye Gaye 8 , Mariama Daramy 11, Nathalie Desset 3, Claire Dalstra 21'İNCİ PERİYOT: 22-18İLK YARI: 33-383'ÜNCÜ PERİYOT: 49-63FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Bodrum Basketbol sahasında konuk ettiği Charnay'a 76-66 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Basketbol - Charnay Basket: 66-76
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Bitez Spor Salonu

        HAKEMLER: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)

        BODRUM BASKETBOL: Paola Ferrari 6, Laura Juskaite 8, Yueru Li 10, Tina Krajisnik 14, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar, Arnezia Traylor 17

        CHARNAY BASKET: Madeleine Garrick 17, Monique Makani 23, Gassa Tabdi 2, Paula Strautmane 10, N’Deye Gaye 8 , Mariama Daramy 11, Nathalie Desset 3, Claire Dalstra 2

        1’İNCİ PERİYOT: 22-18

        İLK YARI: 33-38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-63

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Bodrum Basketbol sahasında konuk ettiği Charnay’a 76-66 mağlup oldu.

        Mücadelenin ilk periyoduna etkili hücumla başlayan Bodrum ekibi 22-18’lik skorla ilk 10 dakikayı üstün kapattı. Bodrum Basketbol devreye ise 33-38 geride girdi. Üçüncü periyot 49-63 bitti. Son periyotta Bodrum Basketbol Fransa ekibi Charnay’a 76-66 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Arnezia Traylor getirirken karşılamanın en skorer ismi Charnay’da Monique Makani oldu. Bodrum Basketbol bu sonuçla grubunda 3 maçta 2’nci mağlubiyetini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        Kadıköy'de 11'ler açıklandı!
        Kadıköy'de 11'ler açıklandı!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Korkma!
        Korkma!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Muğla'da 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor
        Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor
        Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum'da mavi yolculukta sezon bitiyor; 'yüzen oteller' bakım için karaya...
        Bodrum'da mavi yolculukta sezon bitiyor; 'yüzen oteller' bakım için karaya...