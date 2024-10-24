Bodrum Basketbol - Charnay Basket: 66-76
SALON:Bitez Spor SalonuHAKEMLER: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)BODRUM BASKETBOL: Paola Ferrari 6, Laura Juskaite 8, Yueru Li 10, Tina Krajisnik 14, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar, Arnezia Traylor 17CHARNAY BASKET: Madeleine Garrick 17, Monique Makani 23, Gassa Tabdi 2, Paula Strautmane 10, N'Deye Gaye 8 , Mariama Daramy 11, Nathalie Desset 3, Claire Dalstra 21'İNCİ PERİYOT: 22-18İLK YARI: 33-383'ÜNCÜ PERİYOT: 49-63FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Bodrum Basketbol sahasında konuk ettiği Charnay'a 76-66 mağlup oldu.
SALON:Bitez Spor Salonu
HAKEMLER: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)
BODRUM BASKETBOL: Paola Ferrari 6, Laura Juskaite 8, Yueru Li 10, Tina Krajisnik 14, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar, Arnezia Traylor 17
CHARNAY BASKET: Madeleine Garrick 17, Monique Makani 23, Gassa Tabdi 2, Paula Strautmane 10, N’Deye Gaye 8 , Mariama Daramy 11, Nathalie Desset 3, Claire Dalstra 2
1’İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 33-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-63
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Bodrum Basketbol sahasında konuk ettiği Charnay’a 76-66 mağlup oldu.
Mücadelenin ilk periyoduna etkili hücumla başlayan Bodrum ekibi 22-18’lik skorla ilk 10 dakikayı üstün kapattı. Bodrum Basketbol devreye ise 33-38 geride girdi. Üçüncü periyot 49-63 bitti. Son periyotta Bodrum Basketbol Fransa ekibi Charnay’a 76-66 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Arnezia Traylor getirirken karşılamanın en skorer ismi Charnay’da Monique Makani oldu. Bodrum Basketbol bu sonuçla grubunda 3 maçta 2’nci mağlubiyetini aldı.
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