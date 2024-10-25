Denizde şişme botta patlama; alev alev yandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde şişme botta patlama meydana geldi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde şişme botta patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bot kaptanı denize atlayarak kurtuldu.
Olay, gece saatlerinde Bitez açıklarında meydana geldi. Mehmet N.Y. kaptanı olduğu botu çalıştırmak isterken bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile botta yangın çıktı. Bu sırada Mehmet N.Y., denize atlayarak alevlerden kurtuldu. Bakımdan yeni çıktığı belirtilen bot alev alev yanarken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bir süre sonra bot suya gömüldü.
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