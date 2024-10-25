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        Denizde şişme botta patlama; alev alev yandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde şişme botta patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:45
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        Denizde şişme botta patlama; alev alev yandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde şişme botta patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bot kaptanı denize atlayarak kurtuldu.

        Olay, gece saatlerinde Bitez açıklarında meydana geldi. Mehmet N.Y. kaptanı olduğu botu çalıştırmak isterken bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile botta yangın çıktı. Bu sırada Mehmet N.Y., denize atlayarak alevlerden kurtuldu. Bakımdan yeni çıktığı belirtilen bot alev alev yanarken, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bir süre sonra bot suya gömüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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