Muğlaspor - Adıyaman Futbol Kulübü: 1-1

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Muğlaspor, deplasmandaki Nevşehir Belediyespor yenilgisinin ardından evinde Adıyaman Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Muğla Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 25’inci dakikada Vedat Yeşilkaya’yla attığı gole ev sahibi 45+1’de Yalçın Eycan’la yanıt verdi. Muğlaspor bu sonuçla puanını 15 yaptı.

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