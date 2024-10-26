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        Muğlaspor - Adıyaman Futbol Kulübü: 1-1

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Muğlaspor, deplasmandaki Nevşehir Belediyespor yenilgisinin ardından evinde Adıyaman Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:51
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        Muğlaspor - Adıyaman Futbol Kulübü: 1-1
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Muğlaspor, deplasmandaki Nevşehir Belediyespor yenilgisinin ardından evinde Adıyaman Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Muğla Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 25’inci dakikada Vedat Yeşilkaya’yla attığı gole ev sahibi 45+1’de Yalçın Eycan’la yanıt verdi. Muğlaspor bu sonuçla puanını 15 yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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