MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (3)

BAKANGÜLER: GURUR DUYDUK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 7-8 Ocak'ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayan 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü'nde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek unsurları arasındaki en büyük eğitim faaliyetlerinden biri olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Mavi Vatan Tatbikatımızda, kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyum ve performansa, personelimizin üstün eğitim seviyesine, yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerimizin etkinliğine şahit olmaktan gurur duyduk. Ayrıca tatbikat süresince, deniz canlılarının korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için de gerekli tedbirlerin, titizlikle uygulandığını görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

'EĞİTİMLİ ORDU SAVAŞIN YARISINI KAZANMIŞ DEMEKTİR' İstikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçildiğini belirten Bakan Güler, "Mevcut güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü artırarak devam ettirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizi muharebe şartlarına en uygun şekilde eğitmek, ordumuzun caydırıcılığını daha da yükseltmek için tatbikatlarımıza büyük önem vermekteyiz. Bu tatbikatlar sayesinde personelimiz; teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulmakta, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yeteneklerini geliştirmekte, yakın koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edebilme kabiliyetlerini artırmaktadır. Siz, kıymetli silah arkadaşlarımın da askeri eğitim zirvesi olan tatbikatları; mesleki deneyimlerinizi geliştirmeniz ve ekip ruhunuzu pekiştirmeniz açısından büyük bir fırsat olarak görüp en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz. Unutmayınız ki eğitimli bir ordu, savaşın yarısını kazanmış demektir. Bilgi ve becerilerin sürekli tazelenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi başarının temel unsurudur. Bu yönüyle iştirak ettiğiniz her tatbikat; yeni bir deneyim, yeni bir başarı hikayesine giden yolun ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ TATBİKATLARIN DA BAŞARIYLA İCRA EDİLECEĞİNE İNANIYORUM' Bakan Güler, 2025 yılının ilk deniz tatbikatı olan Mavi Vatan Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu geniş katılımlı faaliyette Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, kahraman, fedakar ve nitelikli personeliyle göğsümüzü kabartan dosta güven ve düşmana korku veren başarılı bir süreç yönetmiştir. Bu vesileyle, tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere diğer Kuvvet Komutanlıklarımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın seçkin personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu faaliyetten alınacak dersler çerçevesinde, önümüzdeki tatbikatların da aynı şekilde başarıyla icra edileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

'MAVİ VATAN KAVRAMI BÖLGESEL BARIŞI KORUMANIN İFADESİDİR' Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bir bölgenin kalbinde yer alan Türkiye'nin gerginliklerin engellenmesi, kriz ve sorunların çözülmesi için uluslararası hukuku ve barışı esas aldığını her fırsatta ifade ettiğini belirten Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nitekim komşumuz Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesine de bu esaslar dahilinde yaklaşıyor, sorunların çözümü için önemli adımlar atıyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişkinin kalıcı hale gelmesinin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Ancak kimi kesimlerce uluslararası hukuk kavramı çarpıtılmakta, siyasi söylemlerle üretilen kimi politikalar; 'hukuki gerçekler' olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Nitekim Türkiye'nin Mavi Vatan'ındaki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını 'tarihsel bir yayılmacılık ve saldırganlık' olarak gösterme girişimleri, uluslararası hukukun Türkiye'ye sağladığı hakları yok saymaya yönelik beyhude bir çabadır. Sadece mevcut gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir. Özellikle belirtmek isterim ki 'Mavi Vatan' kavramı; Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini savunma iradesinin ve uluslararası hukuk çerçevesindeki kararlılığının bir yansıması; bölgesel barışı, istikrarı ve hakkaniyeti koruma amacının da bir ifadesidir. Başta komşumuz olmak üzere herkes emin olmalıdır ki bizler, Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyor, bunun ülkelerimize ve halklarımıza büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz. Ancak barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi, özellikle vurguluyoruz."

'KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR' Kıbrıs konusunda ise uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi tek ve kesin çözümün Ada'da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattıklarını belirten Bakan Güler, "Muhataplarımızı, tarihi ve mevcut gerçeklere uygun olmayan 50 yıl öncesinden kalma ve miadı dolmuş söylemleri bir kenara bırakıp konuya makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. Öte yandan Orta Doğu'daki kriz ortamından istifade etmeye çalışan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini, Ada'daki güç dengesini bozmaya yönelik beyhude silahlanma gayretlerini takip ediyor, bunlara karşı gerekli tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu olumsuz tutumlarında, kendilerine cesaret veren bazı müttefiklerimizin yaklaşımlarının da farkındayız. Bu durum, ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Her zaman kararlılıkla ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkü'nün meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'FAALİYETLERİ DONANMAMIZ SAYESİNDE BAŞARIYLA İCRA ETMEKTEYİZ' Yaşadığı tüm badirelerden her zaman güçlenerek çıkan Türkiye'nin; Cumhuriyet’in ikinci asrına, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle büyük ve emin adımlarla başladığını söyleyen Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığımız da ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Bu süreçte Deniz Kuvvetlerimiz de Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten, Hint Okyanusu'na kadar al bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, ülkemizde uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, insani yardım faaliyetlerinde de aktif bir rol üstlenmektedir. Tüm bu faaliyetleri çerçevesinde büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Deniz Kuvvetlerimiz; üstlendiği kritik görevler ile ülkemizin ulusal çıkarlarını korumada ve bölgesel barışa katkıda bulunmada kilit bir unsur olmaktadır. Şüphesiz ki tüm bu faaliyetlerimizi, nitelikli insan kaynağı ile geniş imkan ve kabiliyetlere sahip donanmamız sayesinde başarıyla icra etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'İLK MİLLİ DENİZALTIMIZIN İNŞA FAALİYETLERİ BAŞLAMIŞTIR' TCG Salihreis'teki bahriyelilere de seslenen Bakan Güler, "Gerginliklerin savaşa dönüştüğü Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde, Akdeniz'den komşumuz olan Libya'da istikrarın tesisi ve krizin çözümünde, Basra Körfezi ve Katar ile Aden Körfezi ve Somali'deki barış ve güvenliğe sağladığı katkılarda, Keza Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadelede etkin bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Güçlü ordusuyla böylesine geniş bir coğrafyada hayati roller üstlenen Türkiye; küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin enginlere ulaşması ve hakkını hukukunu koruması için güçlü bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda şanlı bahriyemizin gücünü muhafaza etmek ve daha da yukarılara taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile çok sayıda projeyi hayata geçirdik, yeni projelerimiz de tüm hızıyla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan törenlerle ilk milli uçak gemimizin yanı sıra ilk milli denizaltımızın ve hava savunma harbi muhribimizin inşa faaliyetleri başlamıştır. Halihazırda tersanelerimizde aynı anda 31 geminin inşası devam etmektedir. Sonuç olarak imkan ve kabiliyetleri her geçen gün artan Deniz Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirecektir" diye konuştu.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ NEFES KESTİ Bakan Güler, konuşmasının ardından, TCG Salihreis'de görevli bahriyelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komutanlıkların, harekat, sevk ve idaresinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerini geliştiren Mavi Vatan-2025 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü nefes kesti. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın ikinci kısmında, Deniz Kuvvetleri'ne ait Deniz Karakol Uçağı'ndan 'Rextorp ve Flare' atışı gerçekleştirildi. Amfibi Harekat Birlikleri tarafından 'Amfibi Akın' tatbikatı gerçekleştirilerek, helikopterler tarafından havadan vurulan düşman hedeflerine, helikopterlerdeki ve ZAHA'larda (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) görevli deniz piyadeleri çıkarma yaparak kıyıbaşını tutarak adayı senaryo gereği ele geçirdi. Tatbikatta, denizde malzeme transferi kapsamında Ada sınıfı korvet TCG Burgaz ve TCG Büyükada sancak gemileri, TCG Salihreis ile malzeme transferi yaptı.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ GEÇİT TÖRENİYLE TAMAMLANDI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, denizde yapılan geçit töreniyle tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu TCG Salihreis firkateyninden tatbikatı takip etti. Tatbikatın öğleden sonraki safhasında Bayraktar TB-2 SİHA'dan yapılan atışla, su üstündeki hedef tam isabetle vuruldu. Daha sonra hücumbotlar ve süper kobra helikopterler tarafından su üstü hedefine top atışları yapıldı. Tatbikatta, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları da gerçekleştirildi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, denizde yapılan geçit töreniyle sona erdi.