MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (3)

BAKANGÜLER: GURUR DUYDUK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 7-8 Ocak'ta harekata hazırlık faaliyetleriyle başlayan 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' Seçkin Gözlemci Günü'nde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek unsurları arasındaki en büyük eğitim faaliyetlerinden biri olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Mavi Vatan Tatbikatımızda, kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyum ve performansa, personelimizin üstün eğitim seviyesine, yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerimizin etkinliğine şahit olmaktan gurur duyduk. Ayrıca tatbikat süresince, deniz canlılarının korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için de gerekli tedbirlerin, titizlikle uygulandığını görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

'EĞİTİMLİ ORDU SAVAŞIN YARISINI KAZANMIŞ DEMEKTİR'

İstikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçildiğini belirten Bakan Güler, "Mevcut güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü artırarak devam ettirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizi muharebe şartlarına en uygun şekilde eğitmek, ordumuzun caydırıcılığını daha da yükseltmek için tatbikatlarımıza büyük önem vermekteyiz. Bu tatbikatlar sayesinde personelimiz; teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulmakta, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yeteneklerini geliştirmekte, yakın koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edebilme kabiliyetlerini artırmaktadır. Siz, kıymetli silah arkadaşlarımın da askeri eğitim zirvesi olan tatbikatları; mesleki deneyimlerinizi geliştirmeniz ve ekip ruhunuzu pekiştirmeniz açısından büyük bir fırsat olarak görüp en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz. Unutmayınız ki eğitimli bir ordu, savaşın yarısını kazanmış demektir. Bilgi ve becerilerin sürekli tazelenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi başarının temel unsurudur. Bu yönüyle iştirak ettiğiniz her tatbikat; yeni bir deneyim, yeni bir başarı hikayesine giden yolun ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.