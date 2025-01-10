Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Okita'yı renklerine bağladı

        SÜPER Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Okita'yı renklerine bağladı
        ABONE OL

        SÜPER Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, FC Zürich’te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, FC Zürich forması giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. 1,81 boyunda olan Okita, Kongo Milli Takımı'nda forma giyerken, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atıp, 7 de asist yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, gazetecilerle bir araya geldi
        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, gazetecilerle bir araya geldi
        Bodrum FK ilklerin peşinde
        Bodrum FK ilklerin peşinde
        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan hakem ve transfer çalışmaları açıklamas...
        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan hakem ve transfer çalışmaları açıklamas...
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca, gazetecilerle bir araya geldi
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca, gazetecilerle bir araya geldi
        MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (3)
        MSB: Son 1 haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi (3)