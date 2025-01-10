Bodrum FK, Okita'yı renklerine bağladı

SÜPER Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, FC Zürich’te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Okita ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, FC Zürich forması giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. 1,81 boyunda olan Okita, Kongo Milli Takımı'nda forma giyerken, FC Zürich ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 maçta 19 gol atıp, 7 de asist yaptı.