Tarihi ahşap protez bacağın müzede sergilenmesini istiyor

MUĞLA'nınDatça ilçesinde yaşayan Sedat Uysal (59), Kurtuluş Savaşı gazisi dedesi Hasan Uysal'a ait, devlet tarafından verilen ahşap protez bacağı babaevinde saklıyor. Uysal, dedesinden kalan bu parçanın daha iyi korunabilmesi için bir müzede sergilenmesini istiyor.

1900 yılında, o dönem köy olan Sındı Mahallesi'nde dünyaya gelen Hasan Uysal, genç yaşta katıldığı Kurtuluş Savaşı'nda her iki bacağını da kaybetti. Hasan Uysal, o yılların imkanlarıyla kösele deri ve demirle desteklenerek tahtadan yapılan protez bacaklar kullanmaya başladı. Yaşamının sonuna kadar bu protezlerle hayata tutunan ve iki evliliğinden 11 çocuğu olan Hasan Uysal, 1974 yılında hayatını kaybetti.

'BAKTIKÇA DEDEMİ HATIRLIYORUM'

Dedesinden kalan tarihi ahşap protez bacağı özenle koruduğunu ve büyük bir manevi değer taşıyan protezin müzede sergilenmesini isteyen Uysal, "Dedem 1974 yılında vefat etti. Kurtuluş Savaşı'nda iki bacağını kaybetmiş ve devlet tarafından protez verilmiş. Bu ahşap protez dedemden kalan en önemli hatıra. Onu özenle saklıyorum ve temizliğine dikkat ediyorum. Baktıkça dedemi hatırlıyor, şükranla anıyorum. Ancak bu protezin bir müzede sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elimden geldiğince bakıyorum, ama müzede daha iyi korunacağına inanıyorum" dedi.