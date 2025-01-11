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        Tarihi ahşap protez bacağın müzede sergilenmesini istiyor

        MUĞLA'nınDatça ilçesinde yaşayan Sedat Uysal (59), Kurtuluş Savaşı gazisi dedesi Hasan Uysal'a ait, devlet tarafından verilen ahşap protez bacağı babaevinde saklıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:00
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        Tarihi ahşap protez bacağın müzede sergilenmesini istiyor
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        MUĞLA'nınDatça ilçesinde yaşayan Sedat Uysal (59), Kurtuluş Savaşı gazisi dedesi Hasan Uysal'a ait, devlet tarafından verilen ahşap protez bacağı babaevinde saklıyor. Uysal, dedesinden kalan bu parçanın daha iyi korunabilmesi için bir müzede sergilenmesini istiyor.

        1900 yılında, o dönem köy olan Sındı Mahallesi'nde dünyaya gelen Hasan Uysal, genç yaşta katıldığı Kurtuluş Savaşı'nda her iki bacağını da kaybetti. Hasan Uysal, o yılların imkanlarıyla kösele deri ve demirle desteklenerek tahtadan yapılan protez bacaklar kullanmaya başladı. Yaşamının sonuna kadar bu protezlerle hayata tutunan ve iki evliliğinden 11 çocuğu olan Hasan Uysal, 1974 yılında hayatını kaybetti.

        'BAKTIKÇA DEDEMİ HATIRLIYORUM'

        Dedesinden kalan tarihi ahşap protez bacağı özenle koruduğunu ve büyük bir manevi değer taşıyan protezin müzede sergilenmesini isteyen Uysal, "Dedem 1974 yılında vefat etti. Kurtuluş Savaşı'nda iki bacağını kaybetmiş ve devlet tarafından protez verilmiş. Bu ahşap protez dedemden kalan en önemli hatıra. Onu özenle saklıyorum ve temizliğine dikkat ediyorum. Baktıkça dedemi hatırlıyor, şükranla anıyorum. Ancak bu protezin bir müzede sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elimden geldiğince bakıyorum, ama müzede daha iyi korunacağına inanıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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