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        Araçların lastiklerini kesen kadın bipolar hastasıymış

        MUĞLA'da 9 aracın lastiklerini kestiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Fatma D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:10
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        Araçların lastiklerini kesen kadın bipolar hastasıymış
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        MUĞLA'da 9 aracın lastiklerini kestiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Fatma D.’nin (52), bipolar hastası ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

        Yatağan ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde, 12 Ocak'ta park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Fatma D.'yi ilçe merkezinde dün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Fatma D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fatma D.'nin bipolar hastası ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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