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        11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal öldü

        MUĞLA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kalan, 5 kez ameliyat olan ve 11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal Pektezel (42), Manisa'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:20
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        11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal öldü
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        MUĞLA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kalan, 5 kez ameliyat olan ve 11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni Hilal Pektezel (42), Manisa'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında bayıldı. Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi. Annesi Neziha Pektezel'i (37) 12 yaşında kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (70) ile ablası Hatice Karaman (44) oldu.

        2 AY ÖNCE BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU

        Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra, 2022'de sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı. Hilal Pektezel, 2 ay önce rahatsızlanması nedeniyle yakınları tarafından Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Pektezel’e böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Durumun ağırlaşınca Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hilal Pektemez, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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