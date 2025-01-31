Fethiyespor'un rakibi İskenderunspor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve Play-Off hattının 5 puan uzağında kalan Fethiyespor yarın sahasında ilk 6 yarışındaki rakiplerinden İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Tayfun Güz'ün görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi Fethiyespor'da geçen hafta kırmızı kart gören orta saha Serdar Ümit ile sarı kart cezalısı defans Aziz Aksoy maçta forma giyemeyecek. Ligde 27 puanla 9'uncu sırada yer alan Fethiyespor'un teknik direktörü Selahaddin Dinçel, 28 puanla bir basamak üstlerinde yer alan rakiplerini yenerek galibiyet hasretine son vereceklerine inandığını söyledi.

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