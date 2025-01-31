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        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da yaşamını yitirdi

        OYUNCU,tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:15
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        Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, Bodrum'da yaşamını yitirdi
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        OYUNCU,tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

        İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli olan Sezai Altekin, Bodrum'a bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 tiyatro, 23 film, 20'ye yakın dizide rol alan Altekin'in ölüm haberi yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını üzdü. Altekin'in cenazesini bugün ikindi vakti Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

        BİRÇOK ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE SES VERDİ

        İstanbul'da 1944'te dünyaya gelen Sezai Altekin, Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yaptı. Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu. Özellikle Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Baba karakterlerini seslendirip, hayat verdi. 2007-2008 sezonunda 'Bana Bir Picasso Gerek' oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Paşa Gönlüm' dizisinde 'Paşa Dede' rolünde oynadı, 'Tatar Ramazan' dizisinde 'Beyefendi' rolünü oynadı. Son olarak Show TV ekranlarında 'İlişki Durumu: Karışık' adlı dizide rol aldı.

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        Galeri

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