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        Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne fırtına nedeniyle sürüklenip, karaya oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:40
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        Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne fırtına nedeniyle sürüklenip, karaya oturdu. Bodrum-Datça ve İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün Bodrum- Kaş arasında 'fırtına' etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutreis'te tonozdan kopan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne sürüklenip, karaya oturdu. Ayrıca Bodrum- Datça- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, yarın yine kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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