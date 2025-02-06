Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün Bodrum- Kaş arasında 'fırtına' etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Turgutreis'te tonozdan kopan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne sürüklenip, karaya oturdu. Ayrıca Bodrum- Datça- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, yarın yine kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne fırtına nedeniyle sürüklenip, karaya oturdu. Bodrum-Datça ve İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

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