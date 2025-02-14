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        Bodrum FK Başakşehir deplasmanında

        SÜPER Lig'de Portekizli yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, 24'üncü hafta müsabakasında yarın Başakşehir'e konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:45
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        Bodrum FK Başakşehir deplasmanında
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        SÜPER Lig'de Portekizli yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Göztepe ile golsüz berabere kalan düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, 24'üncü hafta müsabakasında yarın Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve 17 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda Jose Morais, geçmişi bir kenara bırakacaklarını söyledi. Başakşehir deplasmanına puanlar için çıkacaklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. O nedenle her maç bizim adımıza çok önemli" dedi. Bodrum, ligdeki ilk yılında kurtuluş barajının 6 puan gerisinde yer alıyor.

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