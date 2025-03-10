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        Fethiyespor'un büyük özlemi bitti

        2'nciLig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off hattında yer alan Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Fethiyespor uzun süre sonra galibiyeti hatırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:48
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        Fethiyespor'un büyük özlemi bitti
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        2'nciLig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off hattında yer alan Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Fethiyespor uzun süre sonra galibiyeti hatırladı. Sezonun ikinci yarısında ilk kez kazanan lacivert-beyazlı takımın 8 haftalık 3 puan özlemi sona erdi. Bu karşılaşma öncesi en son 15 Aralık'ta evinde 24Erzincanspor'u 3-1 dize getiren Fethiye temsilcisi 85 gün sonra taraftarına zafer sevinci yaşattı. Ligde 33 puanla 9'uncu sırada yer bulan Fethiyespor'da galibiyet golüne imza atan Samed Kılıç, 2 gole ulaştı. Ömer Gündüz ise Sarıyer deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

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