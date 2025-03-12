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        Otomobildeki yangında yaralanan Kutay kurtarılamadı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında yaralanan Kutay Gökçe (5), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:30
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        Otomobildeki yangında yaralanan Kutay kurtarılamadı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında yaralanan Kutay Gökçe (5), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 23 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Kutay Gökçe, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti. Burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 3'üncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakı ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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