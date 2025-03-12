Otomobildeki yangında yaralanan Kutay kurtarılamadı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında yaralanan Kutay Gökçe (5), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 23 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Kutay Gökçe, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti. Burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 3'üncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakı ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.