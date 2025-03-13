Marmaris Ege Rallisi'nde start günü

2025Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek. Marmaris Ege Rallisi, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34'üncü kez gerçekleştirilecek. Geleneksel ralli yarın saat 17.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni ile başlayacak ve saat 18.00'de İçmeler Pazar Yeri'nde yer alan seyirci özel etabıyla devam edecek.

Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak Asparan'da kurulacak servis alanına dönecek. Yarışçılar aynı etapları bir kez daha geçerek saat 16.30'den itibaren birinci bölümü bitirecek. Rallide 16 Mart Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek. Rallinin ödül töreni aynı gün saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin de 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi’nde piste çıkacak.