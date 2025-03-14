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        Aras, Muğlaspor'a yapılacak yardımların takipçisi olacak

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışında liderliğe yükselen Muğlaspor, stadı, tesisi ve forma sponsoru olmadan şampiyonluk mücadelesi verirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeşil-beyazlı kulübe yapılacak olan yardımları bizzat takip edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:10
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        Aras, Muğlaspor'a yapılacak yardımların takipçisi olacak
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışında liderliğe yükselen Muğlaspor, stadı, tesisi ve forma sponsoru olmadan şampiyonluk mücadelesi verirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeşil-beyazlı kulübe yapılacak olan yardımları bizzat takip edeceğini söyledi.

        Muğlaspor için Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle iftar yemeği düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programın açılış konuşmasını yapan kulüp başkanı Menaf Kıyanç, "İş insanları sosyal ve kültürel projelere destek vermezse gelecekte ciddi sorunlar yaşarız. 20 aydır mücadele veriyoruz. Burada bulunan herkes Muğla'yı seven ve bu şehrin marka değerini yüceltmek isteyen insanlardır. İş dünyası sadece Muğlaspor'a değil, sosyal projelere de destek vermelidir" dedi.

        "3'üncü Lig Muğlaspor'a yakışmaz" diyen başkan Kıyanç, "Daha üst liglerde olmamız gerekiyor. Stadımız, tesisimiz ve forma sponsorumuz yok. Yürekten savaşıyoruz. Eğer kenetlenirsek, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Farklı sosyal projelerde de bu birlikteliği sağlamamız gerekir. Başka şehirlerde insanlar başarıyor, biz neden başaramayalım. Muğlaspor'a verilen hiçbir para borç değildir. Geleceğe yapılmaktadır. 5-6 bin kişinin gelip maç izlediği bir ortam yaratıyoruz. İnsanları ortak bir hedef için bir araya getiriyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu Muğlaspor'u daha iyi yerlere taşıyacaktır" diye konuştu. Muğla Valisi İdris Akbıyık ise, "Birlik ve beraberlik sonucunda şampiyonluk kupasının Muğla’ya geleceğine inanıyorum. Biz de valilik olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Stadyumu önümüzdeki sezona yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        AHMET ARAS: KENTİN KENETLENMESİ GEREKİYOR

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kulübe destek verdiklerini belirterek, "Belediyenin desteği yeterli değil, kentin kenetlenmesi gerekiyor. Muğlaspor'un başarısı için hepimiz sorumluluk almalıyız. Belediyenin alanlarında, belediyenin imkanlarında olan her şeyi kullandırmaya da kararlıyım. Hiç kimse de çıkıp bunun için, 'Şurayı da Muğlaspor’a verdiler' diyemez, dememelidir. Konuyu bizzat belediye meclisine getireceğim. Bu işin siyasileştirilmesini istemiyoruz. Muğlaspor’u bir yere getirmek için elimizi değil, gövdemizi taşın altına sokmaya da hazırız. Yapılacak olan yardımları bizzat takip edeceğim. Ben de bizzat destek olacağım. Herkes kendi kesesine göre Muğlaspor’a yakışır bir şekilde destek olsun. Kimseden sadaka istemiyoruz. Bunu böyle değerlendirelim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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