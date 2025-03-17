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        Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren İnegöl Kafkasspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 7'nci galibiyetini alan lider Muğlaspor, zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:50
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        Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren İnegöl Kafkasspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 7'nci galibiyetini alan lider Muğlaspor, zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. En yakın rakibi Balıkesirspor'un 3 puan önünde yer alan 48 puanlı Muğlaspor, son 7 haftada galibiyet serisini sürdürerek kupaya uzanmak için geri sayıma geçti. Son 7 müsabakada kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı veren yeşil-beyazlılar, bu periyotta rakip fileleri 12 kez sarstı. Sezon başında profesyonel lige 3 yıl aradan sonra çıkan, Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde bekleme yapmadan 2'nci Lig'e yürüyen Muğla temsilcisi bu hafta Türk Metal 1963 deplasmanında 8'de 8 yapmaya çalışacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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