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        Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

        MUĞLA'daRamazan Bayramı tatili kapsamında denetim uçuşu yapan polis helikopterini gören bir kadın, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:30
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        Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
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        MUĞLA'daRamazan Bayramı tatili kapsamında denetim uçuşu yapan polis helikopterini gören bir kadın, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdi. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

        Muğla'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için yoğun şekilde sürdürülen trafik denetimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da destekleniyor. 'Uçan göz' olarak adlandırılan denetim helikopteri, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulunuyor.

        BİNLERCE BEĞENİ ALDI

        Bu kapsamda Ula ilçesinde helikopter sesi duyan bir kadının bulunduğu yerden dışarı çıkıp, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdiği anlar, helikopter kamerası tarafından kaydedildi. O anlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Emniyet yetkilileri, olayın görüntülerini arşivleyerek özel olarak kayıt altına aldı. Yetkililer, bu davranışın, halk ile güvenlik güçleri arasındaki güçlü gönül bağının bir yansıması olduğuna dikkat çekip, bayram boyunca Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin süreceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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