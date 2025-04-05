Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi

MUĞLA'daRamazan Bayramı tatili kapsamında denetim uçuşu yapan polis helikopterini gören bir kadın, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdi. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

Muğla'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için yoğun şekilde sürdürülen trafik denetimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından görevlendirilen polis helikopteri ile havadan da destekleniyor. 'Uçan göz' olarak adlandırılan denetim helikopteri, Muğla genelinde gerçekleştirdiği uçuşlarla kara ekiplerine koordinasyon sağlarken, aynı zamanda kural ihlallerini tespit ederek sürücü güvenliğine katkıda bulunuyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bu kapsamda Ula ilçesinde helikopter sesi duyan bir kadının bulunduğu yerden dışarı çıkıp, elindeki Türk bayrağını gökyüzüne doğru açarak selam verdiği anlar, helikopter kamerası tarafından kaydedildi. O anlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Emniyet yetkilileri, olayın görüntülerini arşivleyerek özel olarak kayıt altına aldı. Yetkililer, bu davranışın, halk ile güvenlik güçleri arasındaki güçlü gönül bağının bir yansıması olduğuna dikkat çekip, bayram boyunca Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin süreceğini bildirdi.