Firari FETÖ hükümlüsü Yargıtay eski hakimi Köseoğlu, Muğla'da yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu’nun Menteşe’de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu yakalandı. Gözaltına alınan Köseoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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