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        Firari FETÖ hükümlüsü Yargıtay eski hakimi Köseoğlu, Muğla'da yakalandı

        MUĞLA'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, Menteşe ilçesinde bir evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:20
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        Firari FETÖ hükümlüsü Yargıtay eski hakimi Köseoğlu, Muğla'da yakalandı
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        MUĞLA'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, Menteşe ilçesinde bir evde yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu’nun Menteşe’de olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu yakalandı. Gözaltına alınan Köseoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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