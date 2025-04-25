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        Bodrum FK'nın konuğu Samsunspor

        SÜPER Lig'de geçen hafta lider Galatasaray'a yenilerek bitime kendisi için 5 maç kala 34 puanla yeniden düşme hattına gerileyen Bodrum FK yarın sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:35
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        Bodrum FK'nın konuğu Samsunspor
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        SÜPER Lig'de geçen hafta lider Galatasaray'a yenilerek bitime kendisi için 5 maç kala 34 puanla yeniden düşme hattına gerileyen Bodrum FK yarın sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Maçın biletleri VIP 3 bin, maraton 1500, kale arkası 750, misafir tribün 975 TL'den satışa çıktı. Kadın ve öğrenci taraftarlar ise mücadeleyi 48 TL karşılığında bilet alarak izleyebilecek.

        Samsunspor art arda 4 yenilgi almasına rağmen halen 51 puanla üçüncü sırada yer alıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yarışı veriyor. Bodrum FK'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Morais, "Zorlu bir rekabet var. Önümüzdeki Samsunspor maçı bizim için diğer maçlardan çok farkı olmayan bir karşılaşma. Samsunspor ligin iyi ekiplerinden biri. Bizim de amacımız taraftar desteğiyle bu müsabakada en iyi skoru almak. Maçı nasıl kazanabiliriz diye düşünüyoruz. O açıdan elimizden gelenin en iyisini yapıp karşılaşmayı kazanmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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